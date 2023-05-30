Вкусная, но опасная: Гастроэнтеролог рассказал, кого окрошка может отправить на больничную койку

Сегодня, 30 мая, отмечается День окрошки — главного традиционного летнего блюда. Однако вкусный русский суп таит в себе опасности и может привести к обострению хронических заболеваний органов пищеварения. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, особенно это касается заболеваний поджелудочной железы.

"При приготовлении окрошки во избежание обострения необходимо придерживаться ряда правил. По температуре она должна быть не ледяной, слегка прохладной — не ниже 24–27 градусов. По составу квас и кефир могут быть также различными в своих вариациях", — отметил Неронов в беседе с РИАМО.

Он добавил, что газированные и кислые варианты окрошки наиболее агрессивны для пищеварительной системы.