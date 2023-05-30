В России выросли цены на ингредиенты для окрошки

Цены на некоторые продукты для окрошки в России выросли. К такому выводу пришли аналитики компании АТОЛ. Они провели исследование стоимости в небольших магазинах ингредиентов для приготовления этого холодного супа.

Выяснилось, что цены на огурцы и сметану выросли из-за общей инфляции, пишет "Газета.ru". Средняя цена за 1 кг огурцов составляет 188 рублей, что на 5,5% дороже, чем в мае 2022 года.

Цены на квас и кефир также выросли на 5% и 2%, что составляет 86 и 72 рубля за литр соответственно. Стоимость яиц, редиса и варёной колбасы изменилась незначительно. А вот картофель подешевел на 21%: в мае 2023 года его можно приобрести за 42 рубля за один килограмм.