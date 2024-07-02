Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какое вы мороженое

Из-за невыносимой жары в Москве мы все таем, и есть один верный способ спастись от неё: мороженое! Кто-то отправляется в ближайший ларёк за вафельным рожком, другие набивают морозильные камеры ярким фруктовым льдом. Чтобы найти самое вкусное холодное лакомство — нужно думать как мороженое, нужно СТАТЬ мороженым! Готовы открыть своё холодное альтер эго? Давайте погрузимся в эту морозную викторину, ну или на дно морозилки?

Вы не только узнали, какое мороженое соответствует вашему характеру, но и получили подсказку, чем охладиться. Но несмотря на всё разнообразие вкусов, не стоит увлекаться этим лакомством, как и любая другая сладость, здоровья оно вам не прибавит. Лучше обратите внимание на полезные летние перекусы, читайте про 7 продуктов, которые помогут пережить жару.