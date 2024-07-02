День собак 2024: 10 доказательств, что мы не заслуживаем этих смелых пушистиков

“Сегодня вечером этот парень гавкал на меня полчаса, чтобы я его вывел, хотя только что гуляли. Оказалось, что у нас утечка газа в квартире, и он просто хотел, чтобы мы вышли”, — NobelLandMermaid.

Фото © Reddit / NobelLandMermaid

“Чако спас свою хозяйку от партнёра, который угрожал ей ножом, получив 12 ножевых ранений”, — Ring Dog Rescue.

Фото © Ring Dog Rescue

“Я спас жизнь моего братика, дав маме понять, что он задыхается во сне”, — Dogshaming.

Фото © Dogshaming

"Сегодня я встретил настоящего героя. Знакомьтесь, это Сэм, который недавно вышел на пенсию после 10 лет службы и более 300 найденных детей как поисково-спасательная собака в Пенсильвании", — Gwyddia.

Фото © Reddit / Gwyddia

“Моей лучшей подруге сегодня исполняется 12 лет. Она летала на вертолётах, спасала меня от десятков медведей и работала терапевтической собакой в местной больнице. Сегодня она точно заслужила выходной”, — wolfboss.

Фото © Imgur / wolfboss

“Университет Иллинойса присудил почётную степень магистра Хиро, служебной собаке, которая посещала все занятия со своей хозяйкой”, — razmataz08.

Фото © Reddit / razmataz08

“Собака отказалась покидать восемь коз своей семьи. Осталась защищать стадо и оленёнка от калифорнийских лесных пожаров”, — Roland Tembo Hendel.

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“Эта красавица сегодня прогнала медведя, чтобы защитить меня с котом. Познакомьтесь с моей героиней Абигейл”, — Margarita_Catherine.

Фото © Reddit / Margarita_Catherine

“Купер — супер-пупер! Собака, которая спасла меня от утопления и выявила сердечный приступ, прежде чем я понял, что он случился. Самый нежный и любящий пёс начал страдать от приступов пару лет назад. Сегодня мой лучший друг умер, окружённый семьёй, которая всегда будет его любить”, — NickelFish.

Фото © Reddit / NickelFish

“Захожу и вижу, как моя питбуль Акеша, у которой никогда не было щенков, выкармливает 4-недельного дикого котёнка, которого я спас... Природа удивительна”, — drakeXtheXsnake.