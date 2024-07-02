"Нельзя путать форму и содержание": Вассерман объяснил, почему выступает против отмены ЕГЭ
Депутат Вассерман сообщил, что не будет поддерживать законопроект об отмене ЕГЭ
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил, что не будет поддерживать законопроект об отмене ЕГЭ, если парламентарии будут всерьёз обсуждать данный вопрос. Он призвал не путать форму и содержание.
"Считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют", — отметил парламентарий, член Комитета ГД по просвещению в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, ЕГЭ позволяет легче оценить весь спектр владения предметом в отличие от формата, когда экзамен сдают по классическим билетам, где выпускник демонстрирует лишь знание темы, вопросы по которой ему достались.
Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2025 года. Как пояснили авторы законопроекта, решение упразднить ЕГЭ связано с публичными скандалами вокруг него и откровенными трагедиями. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ, но только после всех экзаменов.
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