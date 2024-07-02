"Нельзя путать форму и содержание": Вассерман объяснил, почему выступает против отмены ЕГЭ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил, что не будет поддерживать законопроект об отмене ЕГЭ, если парламентарии будут всерьёз обсуждать данный вопрос. Он призвал не путать форму и содержание.

"Считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют", — отметил парламентарий, член Комитета ГД по просвещению в беседе с "Лентой.ру".