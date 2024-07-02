В Госдуме осенью будет решаться судьба ЕГЭ

В октябре текущего года депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказала первый замглавы комитета нижней палаты российского парламента по просвещению Яна Лантратова.