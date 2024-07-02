В Госдуме осенью будет решаться судьба ЕГЭ
Депутат Лантратова: Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ
В октябре текущего года депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказала первый замглавы комитета нижней палаты российского парламента по просвещению Яна Лантратова.
"Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре", — заявила парламентарий.
Напомним, ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Если этот документ примут, то закон может вступить в силу с 1 января следующего года. Впоследствии глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство готово обсуждать отказ от ЕГЭ после завершения всех экзаменов. Помимо этого, он предложил критикующим этот экзамен депутатам Госдумы представить Рособрнадзору предложения по изменению или совершенствованию формы аттестации школьников. А уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, в свою очередь, считает, что эта тема требует широкого общественного обсуждения.
Агенство "Москва" / Чингаев Ярослав