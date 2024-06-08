Глава Рособрнадзора сообщил об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ
Музаев: Рособрнадзор не получил жалоб на досмотры перед ЕГЭ, нарушений нет
Рособрнадзор не получил никаких жалоб на досмотры перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Подтверждённых нарушений при допуске к экзаменам не зафиксировали, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.
"Ни одной жалобы на это [досмотр перед экзаменом] в Рособрнадзор не поступало. Все контролирующие органы, куда должны были пострадавшие писать, организуют проверку. Дела резонансные. Результатов ни одной проверки пока нет", — приводит ТАСС слова главы ведомства.
Музаев напомнил, что к резонансной истории с проверкой воронежских школьниц на ЕГЭ подключены прокуратура и Следственный комитет (СК) РФ, которые дадут оценку действиям отдельных сотрудников. Глава ведомства отметил, что все заявления в соцсетях на эту тему создают "информационный шум", а выпускники начинают беспокоиться ещё больше.
Музаев подчеркнул, что Рособрнадзор собирает информацию по всем случаям, после чего будет проведено расследование. По его словам, по каждой истории ведомство отчитается в публичном формате после ЕГЭ.
"Но я хочу сразу сказать: когда всё закончится, я так же публично покажу все наши запросы и ответы на них. И мы будем спрашивать с участников этого шума за те громкие заявления, что они делали на пустом месте", — указал глава Рособрнадзора.
Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу 1 января 2025 года. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ, но только после всех экзаменов. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения.
ТАСС / Эрик Романенко