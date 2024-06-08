Глава Рособрнадзора сообщил об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ

Рособрнадзор не получил никаких жалоб на досмотры перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Подтверждённых нарушений при допуске к экзаменам не зафиксировали, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Ни одной жалобы на это [досмотр перед экзаменом] в Рособрнадзор не поступало. Все контролирующие органы, куда должны были пострадавшие писать, организуют проверку. Дела резонансные. Результатов ни одной проверки пока нет", — приводит ТАСС слова главы ведомства.

Музаев напомнил, что к резонансной истории с проверкой воронежских школьниц на ЕГЭ подключены прокуратура и Следственный комитет (СК) РФ, которые дадут оценку действиям отдельных сотрудников. Глава ведомства отметил, что все заявления в соцсетях на эту тему создают "информационный шум", а выпускники начинают беспокоиться ещё больше.

Музаев подчеркнул, что Рособрнадзор собирает информацию по всем случаям, после чего будет проведено расследование. По его словам, по каждой истории ведомство отчитается в публичном формате после ЕГЭ.