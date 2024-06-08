"Как в аэропорту": Музаев назвал границы досмотра участников ЕГЭ на фоне скандала с раздеваниями

Досмотр участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусмотрен его регламентом, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Соответствующее заявление он сделал, общаясь с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Регламентом у нас не прописан досмотр. Нет таких слов... У нас есть регламент прохода рамок. Как в аэропорту, где говорят: "Что-то звенит — надо выложить", — сказал он в беседе с ТАСС.