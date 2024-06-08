"Как в аэропорту": Музаев назвал границы досмотра участников ЕГЭ на фоне скандала с раздеваниями
Музаев заявил, что досмотр перед ЕГЭ не предусмотрен регламентом
Досмотр участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусмотрен его регламентом, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Соответствующее заявление он сделал, общаясь с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Регламентом у нас не прописан досмотр. Нет таких слов... У нас есть регламент прохода рамок. Как в аэропорту, где говорят: "Что-то звенит — надо выложить", — сказал он в беседе с ТАСС.
Сам по себе досмотр является серьёзной юридической процедурой и должен сопровождаться понятыми, специально выделенной комнатой и проводиться лицами, имеющими соответствующие полномочия. В то же время организаторами ЕГЭ выступают, как правило, педагоги, указал глава Рособрнадзора.
Напомним, в эти дни по всей России выпускники школ сдают ЕГЭ. Экзамены проходят на фоне ряда скандалов с буквально раздеваниями школьников. Наибольший резонанс вызвал инцидент в одной из воронежских школ, где учениц заставили раздеться до трусов перед экзаменом. Волна недовольства вынудила уволиться директора учебного заведения. Позднее та же ситуация приключилась в Чувашии.
Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA