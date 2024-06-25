Рособрнадзор призвал депутатов представить свои предложения по изменению ЕГЭ
Рособрнадзор предложил депутатам Госдумы, которые критикуют ЕГЭ, представить ведомству предложения по изменению или совершенствованию формы аттестации школьников. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы написали письмо, вчера отправили всем депутатам, которые так или иначе высказываются в адрес экзамена — хорошо или плохо. В Комитет Госдумы по образованию, 14 депутатам, которые вышли с инициативой, мы в очередной раз им пишем письмо, чтобы они дали свои конструктивные или предметные замечания", — подчеркнул глава ведомства в беседе с журналистами.
Напомним, ранее в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2025 года. Авторы инициативы объясняют её тем, что с Единым госэкзаменом постоянно происходят публичные скандалы. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от такой формы аттестации школьников, но только после всех экзаменов.
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