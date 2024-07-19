Еда, одежда и отдых: Опрос показал, что лето — время для транжирства россиян

Лето является временем наибольших расходов для россиян, а основная часть средств в этот период уходит на продукты и бытовые нужды. Информация следует из результатов нового исследования сервиса "Пакет" от Х5, которое есть в распоряжении Life.ru.

Так, 67% опрошенных заявили, что именно летом они тратят больше всего. Основная часть расходов приходится на бытовые нужды и продукты, которые занимают 74% в структуре трат. На втором месте по популярности находятся сезонные обновления, включая гардероб и товары для дома, — 60%. Путешествия и отпуска составляют 52%, развлечения — 51%, а праздники — 36% всех летних расходов.

Анализ показал, что в другие времена года расходы значительно уменьшаются. Осенью и зимой россияне тратят меньше всего, что связано с сокращением затрат на развлечения и экономией на продуктах и бытовых нуждах. В частности, в холодное время года опрошенные предпочитают экономить на подарках и праздниках.

Исследование также касалось пищевых привычек россиян. Выяснилось, что зимой основную часть рациона составляют мясные продукты (64%), в то время как весной и летом преобладают овощи и фрукты (82% и 80% соответственно). Потребление "тяжёлой" еды и углеводов преобладает зимой (57%) и значительно снижается летом (9%). Интерес к напиткам также возрастает зимой и летом.

Анализ сезонного спроса показал, что в период с июня по август наблюдается рост продаж пива и мороженого, который затем резко снижается к осени. Количество чеков с пивом увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи мороженого упали на 43% в сентябре. Пиковое время спроса на кофе — осень и весна, тогда как в зимний период наблюдается спад.

Цитрусовые, в том числе мандарины, имеют наибольший спрос в декабре, но наблюдается также значительный рост спроса на них начиная с октября — на 36% по сравнению с сентябрём.

Максимальный средний чек на продукты наблюдается в декабре, увеличиваясь на 15% по сравнению с ноябрём. В то же время в январе он снижается на 7%. Наибольшая покупательская активность приходится на май, где количество чеков увеличивается на 5% по сравнению с апрелем и на 11% за год. Большинство россиян (89%) отмечают использование методов бытовой экономии, таких как покупки по акциям, программы лояльности и оптовые закупки.