Кому роллы, а кому котлеты: Стало известно, какой еде отдают предпочтение россияне перед сексом

Больше половины россиян (52%) предпочитают заказывать салаты, суши и роллы перед сексом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сетью доставки японской кухни "Много лосося", которые оказались в распоряжении Life.ru.

Ещё 30% опрошенных сказали, что перед сексом едят только десерт, 14% предпочитают пиццу и мясные блюда. В ходе исследования также выяснилось, что парочки не прочь съесть что-то сладкое. Так, 49% респондентов считают, что фруктовые и шоколадные десерты — лучшее блюдо, чтобы настроиться на нужный лад. Среди соотечественников всё же остались ценители домашнего: борщ и пюре с котлеткой выбирают в совокупности 9% опрошенных. За роль самых популярных атрибутов романтического вечера борются азиатская кухня и десерты. 70% россиян считают десерты главным символом романтики, а 42% — суши и роллы. Стоит отметить, что 26% опрошенных вообще не едят перед сексом.

В то же время алкоголь перед сексом, как ни странно, употребляют лишь 6% россиян. Остальные предпочитают подходить к делу с трезвой головой: варианты "нет" или "скорее нет" выбрали 37% респондентов. При этом доля тех, у кого употребление алкоголя вариативно, составила 29%.