Дачникам рассказали, в какое время самый высокий риск наткнуться на ядовитую чёрную вдову

Крайне опасные и смертоносные пауки встречаются на территории России не так уж и часто, однако, столкнувшись с агрессивным членистоногим однажды, забыть неожиданную встречу не получится уже никогда. Так, недавно жителю Саратова "знакомство" с чёрной вдовой едва не стоило жизни. При этом риск наткнуться на такого паука есть даже на дачном участке. О том, чем чреват незначительный укус во время работ в огороде, рассказал энтомолог Дмитрий Пузанов.

Эксперт пояснил, что большая часть пауков, обитающих в Подмосковье, не обладает достаточно мощной челюстью, чтобы прокусить кожу человека. Потенциальную угрозу жителям области несёт лишь паук-крестовик. Особенно нежелательна встреча с членистоногими для людей, имеющих аллергии. Если пострадавший аллергик вовремя не обратится к врачу, то может умереть от анафилактического шока.

"Вот крестовик способен прокусить кожу человека, яд у него тоже есть, но его настолько мало, что причинить серьёзный вред вашему здоровью он не может. Но место укуса будет болеть, возможны отёки, покраснения, зуд и раздражительные процессы", — предупредил специалист в беседе с интернет-изданием Regions.

Примечательно то, что популяция членистоногих в Подмосковье с каждым годом растёт несмотря на то, что теплолюбивые пауки чаще водятся в южных регионах. Особую активность стал проявлять ядовитый каракурт из рода чёрных вдов, которого хоть и изредка, но можно встретить даже на дачном участке в солнечную погоду или же ночью, когда у него наступает период охоты.

Яд каракурта вызывает тяжёлое отравление. Несвоевременное лечение может завершиться даже летальным исходом, подчеркнул эксперт. В зоне риска не только человек, но и крупный скот — лошади, коровы и иная живность.

"Особенно каракурт любит плести паутину в норах грызунов. Местами его обитания также являются пустоши, канавы, заброшенные поселения и солончаки", — пояснил специалист.

При обнаружении паука недалеко от жилища важно не убивать его, так как это навредит популяции, а осторожно перенести в "более дикие" условия. Это минимизирует риск неожиданной встречи и болезненного укуса потревоженного членистоногого.