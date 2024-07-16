Учёные назвали самое сильное насекомое в мире

Жук-скарабей (он же жук-навозник) считается самым сильным насекомым во всём мире. Этот маленький жучок может переносить вес, превышающий его собственный в 1141 раз. Интересным фактом поделились учёные, которые проводили эксперимент для фильма National Geographic.

В ходе исследований выяснилось, что медведь гризли может поднять до 315 килограммов. Однако серебристоспинные гориллы и вовсе могут вытянуть до 800 кг. А вот африканский кустарниковый слон может переносить хоботом тяжести до 9 тысяч кг. Но если перевести этот вес в процент от массы тела, то окажется, что жук в пауэрлифтинге одолел бы любого из конкурентов.

К слову, скарабеи — не обязательно жители Африки, они встречаются буквально во всём мире — от Южной Америки до Великобритании, от ЮАР до Финляндии, от США до России. И это не один вид жуков, представителей этого класса действительно не так мало: в природе насчитывается около 600 видов навозников.

Жуки играют важную роль в экосистеме. Помимо улучшения плодородия пастбищ они также распространяют семена растений, улучшают качество почвы и снижают количество паразитов, что является важным фактором не только для животных, но и для людей.