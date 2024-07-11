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11 июля, 04:16

От богомолов до улиток: Какие экзотические насекомые прижились в Подмосковье как дома

РИАМО: В Подмосковье можно встретить пауков-ос, богомолов и виноградных улиток

Виноградная улитка. Обложка © Wikipedia / 4028mdk09

Виноградная улитка. Обложка © Wikipedia / 4028mdk09

Всё чаще в Московской области замечают уникальных и редких насекомых, например сколий-гигантов или огромных испанских слизней. РИАМО рассказывает, кого ещё можно встретить в столичном регионе.

Пауки-осы и сколии-гиганты: Подмосковье захватили насекомые из кошмаров
Пауки-осы и сколии-гиганты: Подмосковье захватили насекомые из кошмаров

Из-за установившейся жары в Москву "прибыли" богомолы — нетипичные представители для этого региона. Как отметил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, для людей эти насекомые опасности не представляют.

Многие жители Подмосковья стали замечать в домах крупных жёлтых пауков — так называемых пауков-ос. Это происходит уже не первое лето из-за изменения климата. Атакует это насекомое, как правило, только тогда, когда его пытаются придавить. Но для человека его укус опасен лишь при наличии аллергии.

Завезённые в Московскую область для разведения виноградные улитки смогли покинуть фермы, приспособиться к местным условиям и создать устойчивые популяции, сообщили в Министерстве экологии и природопользования региона. Этот нетипичный пока ещё вид также часто встречается жителям. Впервые его заметили около десяти лет назад, и с тех пор они распространились по всей области. Виноградные улитки вредят сельскохозяйственным культурам, поедая молодые побеги, но очищают леса от перегнивающей листвы и служат пищей для таких животных, как ежи, землеройки, кроты и жужелицы.

Российским дачникам рассказали, как избавиться от испанского слизня
Российским дачникам рассказали, как избавиться от испанского слизня

Ранее россиянам рассказали, какой страшной болезнью грозят укусы насекомых домашним животным. Для защиты питомцев лучше всего использовать репелленты, которые одобрили ветеринары в зависимости от вида и веса животного.

Артур Лапсаков
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