От богомолов до улиток: Какие экзотические насекомые прижились в Подмосковье как дома

Всё чаще в Московской области замечают уникальных и редких насекомых, например сколий-гигантов или огромных испанских слизней. РИАМО рассказывает, кого ещё можно встретить в столичном регионе.

Из-за установившейся жары в Москву "прибыли" богомолы — нетипичные представители для этого региона. Как отметил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, для людей эти насекомые опасности не представляют.

Многие жители Подмосковья стали замечать в домах крупных жёлтых пауков — так называемых пауков-ос. Это происходит уже не первое лето из-за изменения климата. Атакует это насекомое, как правило, только тогда, когда его пытаются придавить. Но для человека его укус опасен лишь при наличии аллергии.

Завезённые в Московскую область для разведения виноградные улитки смогли покинуть фермы, приспособиться к местным условиям и создать устойчивые популяции, сообщили в Министерстве экологии и природопользования региона. Этот нетипичный пока ещё вид также часто встречается жителям. Впервые его заметили около десяти лет назад, и с тех пор они распространились по всей области. Виноградные улитки вредят сельскохозяйственным культурам, поедая молодые побеги, но очищают леса от перегнивающей листвы и служат пищей для таких животных, как ежи, землеройки, кроты и жужелицы.