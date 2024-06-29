Российским дачникам рассказали, как избавиться от испанского слизня
Садовод Ганичкина: Популяция испанского слизня стремительно растет
В Подмосковье стремительно растёт популяция испанского слизня. Всё дело в том, что у него нет естественных врагов в природе. Об этом рассказала садовод, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина. Самыми действенными способами избавиться от прожорливых вредителей эксперт назвала не специальные удобрения, а народные рецепты.
"Берём стакан уксуса 9% и смешиваем с 10 литрами воды. Этим раствором поливаем грядки, отпугивая слизней. Ещё можно использовать известь. <...> Размельчаем её, добавляем столько же сахарного песка и опудриваем грядки, и ещё немного оставляем между рядами", — делится методами Ганичкина с интернет-изданием Regions.
Также спикер добавила, что в борьбе с вредителями может помочь древесная зола. Высыпать нужно два стакана на один квадратный метр почвы. Землю перед этим нужно разрыхлить.
Иногда садоводы устраивают ловушки для слизней: раскладывают мокрые тряпки и доски, на поверхностях которых они и собираются. Химическими средствами тоже можно пользоваться, но лучше внимательно читать инструкции, чтобы не навредить попутно и растениям.
Ранее была названа главная ошибка дачников, которая способна навредить растениям и привести к гибели урожая на грядках. Она связана с попыткой уберечь растительность от дождей и другой непогоды. Также садоводам-любителям рассказали, какие сорняки, растущие на каждой даче могут быть смертельно опасными. Они могут вызвать галлюциногенный и спазмолитический эффект