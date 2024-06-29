Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 19:24

Российским дачникам рассказали, как избавиться от испанского слизня

Садовод Ганичкина: Популяция испанского слизня стремительно растет

В Подмосковье стремительно растёт популяция испанского слизня. Всё дело в том, что у него нет естественных врагов в природе. Об этом рассказала садовод, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина. Самыми действенными способами избавиться от прожорливых вредителей эксперт назвала не специальные удобрения, а народные рецепты.

"Берём стакан уксуса 9% и смешиваем с 10 литрами воды. Этим раствором поливаем грядки, отпугивая слизней. Ещё можно использовать известь. <...> Размельчаем её, добавляем столько же сахарного песка и опудриваем грядки, и ещё немного оставляем между рядами", — делится методами Ганичкина с интернет-изданием Regions.

Также спикер добавила, что в борьбе с вредителями может помочь древесная зола. Высыпать нужно два стакана на один квадратный метр почвы. Землю перед этим нужно разрыхлить.

Дачникам рассказали, как не схлопотать многотысячный штраф из-за растений на участке
Дачникам рассказали, как не схлопотать многотысячный штраф из-за растений на участке

Иногда садоводы устраивают ловушки для слизней: раскладывают мокрые тряпки и доски, на поверхностях которых они и собираются. Химическими средствами тоже можно пользоваться, но лучше внимательно читать инструкции, чтобы не навредить попутно и растениям.

Ранее была названа главная ошибка дачников, которая способна навредить растениям и привести к гибели урожая на грядках. Она связана с попыткой уберечь растительность от дождей и другой непогоды. Также садоводам-любителям рассказали, какие сорняки, растущие на каждой даче могут быть смертельно опасными. Они могут вызвать галлюциногенный и спазмолитический эффект

Обложка ©

Freepik

Нигина Азамова
  • Новости
  • Дача
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров