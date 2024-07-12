Один из самых ядовитых пауков в мире: Чёрная вдова укусила мужчину под Саратовом
Жителя Саратовской области госпитализировали санавиацией после укуса чёрной вдовы
Жителя Саратовской области госпитализировали санавиацией после укуса чёрной вдовы. Обложка © Wikipedia.org / Telegram / Минздрав Саратовской области
В Саратовской области местного жителя госпитализировали санавиацией после укуса одного из самых ядовитых пауков — каракурта, или по-другому чёрной вдовы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Инцидент произошёл в Александрово-Гайском районе. Как рассказали в ведомстве, пациент после укуса чёрной вдовы поступил сначала в областную больницу с токсическим отравлением. Врачи зафиксировали у него сильную слабость, одышку и потливость. После оказания первой помощи было принято решение перевезти мужчину санитарной авиацией в больницу областного центра.
"Случай этот, конечно, единичный, однако слаженная работа врачей районной больницы, врачей санавиации и лечебного учреждения позволила объективно оценить состояние пострадавшего и оперативно его доставить в одно из лечебных учреждений города Саратова для продолжения лечения", — прокомментировал произошедшее исполняющий обязанности главы Минздрава Саратовской области Владимир Дудаков.
Чёрная вдова относится к роду Latrodectus, в который входят одни из самых ядовитых пауков в мире: их укус смертельно опасен для человека. Яд чёрной вдовы в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.
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