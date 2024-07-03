В России увеличилось число заражений болезнью Лайма

В этом году в России выросла заболеваемость клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) по сравнению с прошлогодними показателями. Соответствующую информацию корреспондентам газеты "Известия" предоставила пресс-служба Роспотребнадзора.

Представители лаборатории "Гемотест", в свою очередь, рассказали журналистам, что 17% принесённых им клещей за первое полугодие являлись носителями болезни Лайма. При этом, согласно предоставленным сведениям, больше всего членистоногих с этой инфекцией было обнаружено в Коми, Вологодской и Челябинской областях.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с журналистами сообщил о том, что специалисты выделяют три стадии этого заболевания. По его словам, это острая, подострая и хроническая.

"Классические симптомы заболевания — лихорадка разной степени интенсивности, кольцевидная эритема и увеличение лимфоузлов в месте оттока лимфы от места, куда укусил клещ", — заявил медик.

В связи с этим в Роспотребнадзоре дали несколько советов, как противостоять клещам. В ведомстве рекомендовали использовать репелленты, носить закрытую одежду и внимательно проверять себя и близких после прогулок на наличие на коже этих паукообразных.