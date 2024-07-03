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3 июля, 03:52

В России увеличилось число заражений болезнью Лайма

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости клещевым боррелиозом в РФ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости клещевым боррелиозом в РФ. Обложка © Pixabay / Catkin

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости клещевым боррелиозом в РФ. Обложка © Pixabay / Catkin

В этом году в России выросла заболеваемость клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) по сравнению с прошлогодними показателями. Соответствующую информацию корреспондентам газеты "Известия" предоставила пресс-служба Роспотребнадзора.

Представители лаборатории "Гемотест", в свою очередь, рассказали журналистам, что 17% принесённых им клещей за первое полугодие являлись носителями болезни Лайма. При этом, согласно предоставленным сведениям, больше всего членистоногих с этой инфекцией было обнаружено в Коми, Вологодской и Челябинской областях.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с журналистами сообщил о том, что специалисты выделяют три стадии этого заболевания. По его словам, это острая, подострая и хроническая.

"Классические симптомы заболевания — лихорадка разной степени интенсивности, кольцевидная эритема и увеличение лимфоузлов в месте оттока лимфы от места, куда укусил клещ", — заявил медик.

В связи с этим в Роспотребнадзоре дали несколько советов, как противостоять клещам. В ведомстве рекомендовали использовать репелленты, носить закрытую одежду и внимательно проверять себя и близких после прогулок на наличие на коже этих паукообразных.

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Ранее Life.ru писал, что сезон активности клещей наступил в середине апреля, а максимума популяции они достигают к середине мая. Однако эксперты предупреждают, что риск быть укушенными этими паукообразными сохраняется и в первые два месяца лета.

Алексей Соловьёв
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