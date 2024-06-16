Россиянам напомнили, что клещи могут укусить и летом

Несмотря на то, что сезон активности клещей наступил в середине апреля, а максимума популяции они достигают к середине мая, риск быть укушенным одним из этих членистоногих и заразиться одним из множества инфекционных заболеваний, которые они переносят, сохраняется и в первые два месяца лета, а снижаться начнёт не раньше, чем в начале августа.

"Так, клещи являются переносчиками и возбудителями клещевого энцефалита, возвратного клещевого тифа, туляремии, эрлихиоза, бабезиоза, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), а также геморрагической лихорадки", — напомнили эксперты в беседе с RT.

Специалисты предупредили, что при обнаружении клеща на коже его не стоит удалять собственными силами, оставив это врачу. Для получения медицинской помощи в такой ситуации можно обратиться в ближайший к вам травмпункт или клинику. Доктор безопасно извлечёт кровопийцу, положит его в пробирку и отдаст вам для дальнейшего анализа на инфекции в лаборатории. Как правило, результаты проверки известны уже через неделю. После удаления медик обрабатывает кожу в районе укуса, это делается с применением спирта или йода.

В некоторых ситуациях у людей возникают симптомы укуса, однако самого паукообразного на покрасневшей и отёкшей коже не видно. Состояние может сопровождаться ознобом, ростом температуры и общим ухудшением самочувствия. Другие распространённые симптомы: вялость, сонливость, быстрое наступление усталости, тошнота и светобоязнь. В такой ситуации необходимо срочно обратиться за медицинской помощи.