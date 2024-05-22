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Регион
22 мая, 19:18

Пенсионерка умерла от укуса клеща в Свердловской области

Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей. Этой весной в больницы обратилось более 75 тысяч человек, зарегистрировано 8012 пострадавших от укуса клещей. Один случай присасывания этого паукообразного оказался летальным. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"Зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита у непривитой жительницы области 66 лет", — приводит сообщение Ura.ru.

По данным на среду 22 мая, с подозрением на клещевой энцефалит в больницах региона находятся 16 пациентов, на клещевой боррелиоз — 61 человек. Кроме того, чаще всего они кусают в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Алапаевском районе, Алапаевске, Верхотурье, Шалинском, Тугулымском и Ачитском городских округах. С начала сезона специалисты уже исследовали более 4000 паукообразных.

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Ранее был назван эффективный способ защититься от проснувшихся клещей и голодных комаров. Лучшими средствами от них остаются репелленты, а самыми эффективными являются те, которые наносят на одежду. Важно особое внимание уделить предметам для нижней части тела, потому что клещи чаще всего заползают с почвы или травы.

Обложка ©

Shutterstock / KPixMining

Евгения Мосс
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