Сверху не падают: Биолог рассказала, как клещи находят своих "жертв"

При холодных температурах, облачности и повышенной влажности паразиты, в том числе клещи, стараются как можно быстрее напитаться, отложить яйца и скрыться до подходящего момента, предупредила Ura.ru биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Марина Комбарова. По её словам, кровососущие находят жертву по телесному теплу.

"Клещи полностью слепы. На резкие запахи также не реагируют. Но находят жертву просто. Привлекает тепло, из-за чего клещей особенно много у тропинок, по которым часто ходят люди. При этом упасть на человека с дерева паразит не может. Ползают клещи слабо, поэтому поднимаются не выше 40 сантиметров. Обычно клещ сидит на краю травинки или листочка, вытянув передние лапки. Они снабжены крючками, которые "схлопываются", когда паразит чувствует прикосновение. Так он цепляется к людям или животным", — пояснила Комбарова.

В этот момент у клеща срабатывает "отрицательный геотропизм". Он ползёт наверх по телу в поисках участков кожи, свободных от волос или шерсти. Поэтому их находят часто за ушами, на плечах, лице, шее и под мышками. Из-за этого возникает ложное ощущение, что клещ упал сверху. Также случается, что паразит может попасть на тело с потоком воздуха, но для этого ветер должен быть шквалистым, чтобы поднять насекомое в воздух.