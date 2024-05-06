Учёные выяснили любимую группу крови клещей, предложив попробовать все ААЕМ: Клещи предпочитают кусать людей со второй группой крови 6 мая, 10:07 Клещи в банке. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Переносящие болезнь Лайма, или боррелиоз, клещи чаще всего кусают людей со второй группой крови. Об этом пишет портал ААЕМ со ссылкой на учёных из чешского Университета Масарика.

Чтобы выяснить предпочтения опасных насекомых, их поместили в изолированное пространство, а перед ними разложили на фильтровальной бумаге образцы крови добровольцев, участвовавших в эксперименте. Большинство клещей подползало к образцам с второй группой крови. Для точности результатов опыты провели свыше ста раз, но ничего не поменялось.

А вот наименьшей популярностью пользовалась третья группа крови. Сейчас специалисты хотят провести дополнительные эксперименты, чтобы исключить влияние на выводы посторонних факторов. Однако уже сейчас учёные напоминают, что независимо от группы крови следует защищать себя от укусов насекомых при помощи вакцинации.

Ранее учёные из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) определили породы собак, которых чаще всего кусают клещи. Эксперимент специалистов длился пять лет. В течение этого времени они отслеживали данные о болезнях 905 553 питомцев. Оказалось, что насекомые чаще всего атакуют пуделей и терьеров.

Авторы Татьяна Миссуми