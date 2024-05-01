"Парное мясо": Иммунолог объяснил, почему человек привлекает клеща

С наступлением тёплой погоды люди чаще отдыхают на природе, при этом активизируются различные кровососущие животные, например клещи. Как защитить себя и близких от укусов этого членистоногого, рассказал заведующий лабораторией Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов. По его словам, человек отличается от животных специфическим запахом, который и привлекает клещей.

"Мы ходили на международный конгресс, нам показывали, как клещи чувствуют запах (я назвал бы в кавычках — "парное мясо") и как они поворачивают в сторону, откуда идёт запах", — поделился иммунолог в беседе с 360.ru.

По его словам, чтобы предотвратить заражение, необходимо пройти вакцинацию, так как больше всего перед клещевым энцефалитом уязвимы горожане, не имеющие естественного иммунитета. Во время укуса клещ выделяет такую субстанцию, которая омертвляет чувствительность нервной системы, с этого момента и начинается заражение, объяснил эксперт. Кроме энцефалита, от клеща можно подцепить риккетсиоз, боррелиоз и другие инфекции, предупредил Костинов.