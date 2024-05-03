Названы породы собак, которых чаще всего кусают клещи
JSAP: Клещи чаще всего кусают собак с кудрявой шерстью
Порода кавапу. Обложка © VK / Terra Dogs КАВАПУ
Учёные из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) определили породы собак, которых чаще всего кусают клещи. Результаты их исследования опубликованы Journal of Small Animal Practice (JSAP).
Эксперимент специалистов длился пять лет. В течение этого времени они отслеживали данные о болезнях 905 553 собак. За это время было зарегистрировано 1903 случая укусов клещей. Статистика показала, что чаще всего клещи нападали на особей породы кавапу — смесь пуделя и кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. За пять лет от укусов клещей пострадало 5,19% таких животных.
На второе место учёные поставили пуделей и голдендудлей (5,14%), на третье — керн-терьеров (5,09%). Также в список вошли цвергшнауцеры (4,38%) и кавашоны (4,29%). К породам, которых клещи кусают меньше всего, отнесли стаффордширских бультерьеров, ротвейлеров, чихуа-хуа, а также английских бульдогов.
Ранее собаководам назвали эффективные способы защиты "хвостиков" от клещей. При этом не стоит забывать, что сейчас могут возникнуть проблемы с поиском зарубежных препаратов.