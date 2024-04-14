Кинолог назвал распространённую ошибку при защите собак от клещей

Весной не только люди сталкиваются с опасностью серьёзно заболеть от укуса клеща, но и их питомцы. Не все паукообразные опасны, но некоторые них несут пироплазмоз — болезнь, поражающую внутренние органы собаки, которая при поздней диагностике может привести к летальному исходу. Как защитить своего четвероногого друга от клещей, объяснил президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.

"Как только появляется первая зелёная травка, первые былинки буквально, вылезает клещ. Клещ этот не летает, он сидит на траве, и он с травы запрыгивает на животных. Поэтому максимально быстро нужно и оперативно собак обрабатывать от этих клещей", — предупредил кинолог в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, есть разные варианты обработки: капли на холку или специальные ошейники на 3–4 месяца, а также таблетки и аэрозоли. При этом собаку нужно обрабатывать комплексно, но важно не переусердствовать, то есть не использовать все средства защиты сразу. Такие меры помогут уберечь питомца от клещей — чувствуя ответную реакцию организма, он просто отвалится или погибнет, заключил Карапетьянц.