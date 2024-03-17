Кинолог рассказал о смертельных заболеваниях, которые можно подхватить от собак

Человек может заразиться от собаки опасными заболеваниями, равно как и передать что-то питомцу. Именно поэтому собаководы должны внимательно следить за соблюдением гигиены, предупредил РИА "Новости" президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Важно следить за состоянием собаки, ведь это касается не только животного, но и хозяина. Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаём, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулёзом", — перечислил Голубев.

По его словам, наиболее опасное заболевание для человека, которое он может подхватить от питомца, — это бешенство. По словам кинолога, оно не лечится и приводит к летальному исходу. Заразиться можно через слюну животного.

Также человеку может передаться лишай. Это кожное инфекционное заболевание, которое собака может подцепить, как контактируя с другим животным, так и полежав на чужой подстилке. Если на питомце замечены покрасневшие области с выпадением волос, нужно тут же обратиться к врачу.

Ещё одно опасное заболевание, которое собака может передать человеку, — это эхинококкоз. Его вызывают ленточные черви рода Echinococcus. У человека они провоцируют поражение печени, лёгких, мышц и костей. Чтобы не заразиться, необходимо помнить не только о личной гигиене, но и о ежегодной вакцинации. При этом совершенно не важно, появляется собака на улице или круглосуточно сидит дома, ведь инфекцию может принести в помещение и человек.