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1 марта, 20:00

Собака-модница завелась в Сургуте и радует горожан новыми образами

Собака-модница завелась в Сургуте. Обложка © VK / О, Сургут!

Собака-модница завелась в Сургуте. Обложка © VK / О, Сургут!

Сургут обзавёлся местной знаменитостью в лице уличной собаки-модницы, которая то и дело меняет образы по погоде. В её коллекции уже есть белое поло, свитер, жилетка и чёрная куртка с красным шарфом, которые помогли дворняге выжить в условиях суровой сибирской зимы.

Первым костюмом неравнодушные прохожие поделились с животным ещё зимой, не желая смотреть на трясущуюся от мороза собаку. По мере потепления куртку сменили на свитер, а свитер — на жилетку, чтобы дворняге было комфортно.

Собака-модница завелась в Сургуте. Фото © VK / О, Сургут!

Собака-модница завелась в Сургуте. Фото © VK / О, Сургут!

По словам местных жителей, собака-модница воспитанная и умная. Она никогда не лает на прохожих, переходит дорогу лишь на разрешающий сигнал светофора и каждый раз послушно ждёт, пока её переоденут в подходящий наряд. Сейчас горожане с волонтёрами ищут красотке новых хозяев.

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А в Ленинградской области тем временем начали выходить из спячки енотовидные собаки. Животных зафиксировали ночные фотоловушки.

Илья Пушкарев
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