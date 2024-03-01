Собака-модница завелась в Сургуте и радует горожан новыми образами
Собака-модница завелась в Сургуте. Обложка © VK / О, Сургут!
Сургут обзавёлся местной знаменитостью в лице уличной собаки-модницы, которая то и дело меняет образы по погоде. В её коллекции уже есть белое поло, свитер, жилетка и чёрная куртка с красным шарфом, которые помогли дворняге выжить в условиях суровой сибирской зимы.
Первым костюмом неравнодушные прохожие поделились с животным ещё зимой, не желая смотреть на трясущуюся от мороза собаку. По мере потепления куртку сменили на свитер, а свитер — на жилетку, чтобы дворняге было комфортно.
Собака-модница завелась в Сургуте. Фото © VK / О, Сургут!
По словам местных жителей, собака-модница воспитанная и умная. Она никогда не лает на прохожих, переходит дорогу лишь на разрешающий сигнал светофора и каждый раз послушно ждёт, пока её переоденут в подходящий наряд. Сейчас горожане с волонтёрами ищут красотке новых хозяев.
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