10 собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение
Хоть наука и говорит, что сравнивать человеческую улыбку и выражение морды питомцев бессмысленно, собачники знают, какие искренние эмоции могут выдавать их пёсели. Собрали 10 очаровательных собак-улыбак, которые поднимут вам настроение на 100%!
"Это был первый визит нашей Принцессы Леи в ветеринарку. Ей всё понравилось!" — Deedee Delgado.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"У Бамбу появился лежак! Впервые в жизни. Кажется, ей всё нравится!" — Hayley Blade.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Мэнни обожает свою бабулю", — Seth Bugden.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Решил, что пришло время дать моему старичку Куперу немного отдохнуть, и устроил ему день спа. Он в полном восторге! Куперу 12 лет, и он просто лучший мальчик", — Cass Evans.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Забрал эту девочку себе домой, чтобы её не отправили в приют. Судя по всему, она довольна таким развитием событий", — Benjamin Yanto.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Привет! Я Вафелька, приятно познакомиться", — Caitlin Carlia Weakley.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Мы специально проехали мимо того места, где работает моя дочь. Хайди была очень рада её увидеть", — Sheila Riley Meyer.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Айрону поставили первую вакцину. Улыбается!" — Darian Williams.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Каждый раз, когда она засыпает, очень мило улыбается", — Ingrid Sievers.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
"Загадочная улыбка Моны Лизы — собачья версия", — Daniel Dalton-Scamman.
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society