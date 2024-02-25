10 собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение

"Это был первый визит нашей Принцессы Леи в ветеринарку. Ей всё понравилось!" — Deedee Delgado.

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"У Бамбу появился лежак! Впервые в жизни. Кажется, ей всё нравится!" — Hayley Blade.

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"Мэнни обожает свою бабулю", — Seth Bugden.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society

"Решил, что пришло время дать моему старичку Куперу немного отдохнуть, и устроил ему день спа. Он в полном восторге! Куперу 12 лет, и он просто лучший мальчик", — Cass Evans.

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"Забрал эту девочку себе домой, чтобы её не отправили в приют. Судя по всему, она довольна таким развитием событий", — Benjamin Yanto.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society

"Привет! Я Вафелька, приятно познакомиться", — Caitlin Carlia Weakley.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society

"Мы специально проехали мимо того места, где работает моя дочь. Хайди была очень рада её увидеть", — Sheila Riley Meyer.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society

"Айрону поставили первую вакцину. Улыбается!" — Darian Williams.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society

"Каждый раз, когда она засыпает, очень мило улыбается", — Ingrid Sievers.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dogspotting Society

"Загадочная улыбка Моны Лизы — собачья версия", — Daniel Dalton-Scamman.