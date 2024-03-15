Питомец не простит: 5 грубых ошибок в уходе, которые могут искалечить вашу собаку

Воспитание собаки — дело сложное. Во время него многие хозяева совершают поступки, которые кажутся безобидными, но на деле наносят серьёзный ущерб психологическому и физическому здоровью пса.

Из-за этого некогда добрый и ласковый питомец может превратиться в депрессивного борова, который станет опасным для себя и окружающих. Что нельзя делать, если не хотите угробить психологическое и физическое здоровье собаки?

1. Не занимайтесь рукоприкладством

Даже самая лучшая собака изменится в худшую сторону, если на неё поднять руку. Фото © Freepik

Даже лучшие породы собак тяжело переносят насилие со стороны своего хозяина. Достаточно всего нескольких ударов, чтобы сломить психику питомцу. Из-за рукоприкладства у него может появиться либо чрезмерная агрессия, либо жуткий страх. К тому же, если перебрать, есть риск сделать пса инвалидом.

Воспитывайте питомца так, чтобы он уважал вас и доверял. Страха в ваших отношениях быть не должно. Вместо этого можно наказать пса более нежными способами. Например, начать говорить с ним строго или пару часов поигнорировать. В этом случае питомец поймёт вас лучше, чем если ударить его.

2. Не кормите питомца человеческой едой

Здоровье собаки напрямую зависит от того, что она ест. Корма для животных были придуманы не просто так. Они состоят из полезных веществ, в которых нет ничего лишнего.

Но многие люди в попытке сэкономить начинают давать псу человеческую еду: различные снеки, рыбу, жареное мясо, кости и кучу другой гадости (с точки зрения питомца). В результате неподходящая еда в целом может спровоцировать множество болячек: язву и даже рак. Это либо превратит питомца в инвалида, либо сократит продолжительность его жизни. Поэтому кормить пса можно только специальным кормом.

3. Не лишайте пса возможности гулять

Собака — лучший друг, с которым нужно регулярно выходить на свежий воздух. Фото © Freepik

Даже лучшие породы собак взвоют, если их будут постоянно держать дома. Каждому питомцу нужно ходить по улице, дышать свежим воздухом и справлять нужду в максимально приближённых к природным условиям местах. Они получат удовольствие от внешнего мира, только если будут регулярно гулять.

Из-за низкой подвижности у питомцев часто возникают болезни, связанные с лапами и суставами. Кроме того, такие животные часто впадают в депрессию.

4. Не оставляйте собаку в машине

Если не хотите сломать собаке психику, ни в коем случае не оставляйте её в автомобиле даже на полчаса. Это опасно делать как летом, так и зимой. Если в салоне станет слишком жарко, пёс может задохнуться. Если слишком холодно — замёрзнуть насмерть.

Оставление питомца в машине на длительное время может негативно сказаться на психологическом здоровье питомца. Он подумает, что вы его бросили, и обидится.

5. Не откладывайте лечение собаки на потом

Даже лучшие русские собаки могут погибнуть, если проморгать болезнь. Фото © Freepik

Если заметили у питомца травму или какое-либо воспаление, срочно идите к ветеринару. Откладывать лечение на потом бессмысленно. Этим шагом вы лишь подкосите здоровье собаки, а сэкономить не сможете.

Ведь если недуг усугубится, то на лечение придётся потратить ещё больше денег, чем если бы он был обнаружен вовремя. А из-за вашей беспечности питомец и вовсе может погибнуть.