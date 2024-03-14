Кошки этих 6 пород станут лучшими друзьями для вашего ребёнка или собаки

У многих людей сложился стереотип, что при появлении детей или наличии собаки в доме кошку лучше не заводить. Но это не так. Есть породы усатых, которые хорошо уживаются под одной крышей со всеми. Эти котики обладают мягким характером и умеют чувствовать границы других. Какие породы кошачьих настолько дружелюбные, что уживутся с кем угодно?

1. Американская короткошёрстная — полюбит вас и ребёнка

Некоторые породы кошек даже на фото кажутся добрыми: американская короткошёрстная. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие добрые породы кошек появились несколько веков назад. Американская короткошёрстная, например, прибыла на территорию Северной Америки ещё в 1620 году. Питомцы хорошо ловили мышей, и вскоре их начали селить у себя дома фермеры.

Отличительной особенностью кошек породы американская короткошёрстная являются дружелюбие и умение приспосабливаться к почти любым условиям. Ночью они спят, а днём играют и общаются. Поэтому эти пушистики смогут поладить с детьми и собаками. Живут питомцы породы американская короткошёрстная от 15 до 20 лет.

2. Ласковые мейн-куны

Мейн-кун окружит ребёнка или собаку лаской. Фото © Wikipedia / Ankord

Порода кошек мейн-кун живёт на земле тоже довольно долго — первые представители появились ещё в начале XIX века. Их заводили в замках, домах и на фермах для защиты от мышей.

Основное преимущество мейн-кунов — умение окружать лаской всех членов семьи (даже самых маленьких). С собаками они тоже отлично ладят — вместе играют. Единственный минус породы — нежелание слишком много обниматься и сидеть на руках. В остальном такие пушистики идеальны, ведь живут до 15 лет.

3. Любвеобильные кошки породы сибирская

Сибирская кошка будет нянчиться с ребёнком и играть с собакой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это самая добрая порода кошек. Появилась она в Сибири и имеет плотный, толстый слой шерсти. Усатики специально были созданы природой таким образом, чтобы не мёрзнуть даже в сильные холода.

Сибирская кошка очень любит воду. Если заведёте её в дополнение к собаке (или ребёнку), то она обязательно будет с ними играться. К детям сибиряки относятся очень ласково — играются и "нянчатся" с ними. Живут такие питомцы до 18 лет.

4. Британская короткошёрстная тоже может быть ласковой

Британская короткошёрстная имеет боевой характер, но легко ладит с собаками и детьми. Фото © Freepik

Британцы неслучайно входят в список самых добрых пород кошек. Они очень спокойные, поэтому с лёгкостью уживутся с любым соседом, будь то ребёнок или собака.

К тому же котики британской породы имеют боевой характер. Если собака попытается напасть на хвостатого, то может от него даже получить. Поэтому адаптация пройдёт легко. Всё, что требуется от хозяев, — гладить питомца и заботиться о нём. Живут кошки британской породы до 17 лет (при правильном уходе).

5. Самая ласковая кошка породы абиссинская

Абиссинская кошка не любит сидеть на месте, а значит, поладит с ребёнком. Фото © Freepik

Ещё одна самая добрая порода кошек очень легко социализируется. Абиссины почти никогда не сидят на месте: постоянно бегают, прыгают. К тому же питомцы любят играться с детьми и собаками. Но есть один минус. Из-за своей гиперактивности котики абиссинской породы будут сбивать с полок любые вещи, которые попадаются на пути. Продолжительность жизни таких пушистиков — до 20 лет.

6. Бирманская — порода ласковых котеек

Бирманская кошка окружит хозяев вниманием и лаской. Фото © Freepik

Добрая порода кошек поражает умением адаптироваться к новым условиям. Её можно заводить семьям, в которых есть и ребёнок, и даже собака. Она найдёт общий язык со всеми.

Главное преимущество кошки этой породы в том, что она любит внимание. Вы можете целыми днями брать котика-бирманца на руки и чесать за ушком — он этому будет только рад. Если ребёнок тоже будет гладить питомца, то кот никогда не спрячется от него под диван и вытерпит почти всё (кроме физических издевательств). С собакой бирманец тоже поладит. Вместе они будут играться и даже спать.