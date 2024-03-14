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14 марта, 15:48

Россиянам рассказали, сколько наличных нужно хранить дома

Эксперт Беляев: В виде наличных следует хранить до половины ежемесячного дохода

В виде наличных следует хранить до половины ежемесячного дохода. Такую рекомендацию дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, эти средства можно будет использовать только в экстраординарных случаях.

"Бумажные деньги должны обязательно быть под рукой. Лучше оставлять в виде наличных до половины ежемесячного дохода. <...> Эти деньги могут просто лежать дома", — сказал эксперт в беседе с "Москвой 24".

Он подчеркнул, что наличные деньги не следует транжирить на импульсивные покупки, а также удовлетворение мимолётных хотелок. Лучше всего использовать эти средства в качестве резерва, резюмировал Беляев.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 73% россиян тратят до 20% бюджета на бессмысленные покупки. Следят за доходами и расходами же всего 37% соотечественников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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