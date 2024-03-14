Россиянам рассказали, сколько наличных нужно хранить дома

В виде наличных следует хранить до половины ежемесячного дохода. Такую рекомендацию дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, эти средства можно будет использовать только в экстраординарных случаях.

"Бумажные деньги должны обязательно быть под рукой. Лучше оставлять в виде наличных до половины ежемесячного дохода. <...> Эти деньги могут просто лежать дома", — сказал эксперт в беседе с "Москвой 24".

Он подчеркнул, что наличные деньги не следует транжирить на импульсивные покупки, а также удовлетворение мимолётных хотелок. Лучше всего использовать эти средства в качестве резерва, резюмировал Беляев.