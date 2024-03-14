Чемпион КВН неудачно упал и умер в возрасте 43 лет

Чемпион КВН 2016 года в составе команды "Азия микс" Марат Джуманалиев скончался в Киргизии на 44-м году жизни. Об этом сообщил его друг Абдурахман Муртазалиев.

"Наш большой брат Марат покинул этот мир. Он был хорошим и достойным братом. Произошёл несчастный случай", — написал он.

Киргизские СМИ отмечают, что артист умер дома, а причиной кончины стало падение — Джуманалиев получил серьёзный ушиб головы.

Кроме КВН он известен как актёр комедийного сериала "Остров", где сыграл роль пирата-отшельника. Также Джуманалиев выступал спарринг-партнёром популярных боксёров, в том числе Николая Валуева, и был телохранителем рэпера Тимати. В последние годы артист занимался благотворительностью в Киргизии. Прощание пройдёт 15 марта в мечети Бишкека.