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14 марта, 15:39
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Чемпион КВН неудачно упал и умер в возрасте 43 лет

Чемпион КВН-2016 в составе "Азии микс" Марат Джуманалиев скончался в Киргизии

Экс-игрок команды КВН "Азия микс" Марат Джуманалиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marat_dms

Экс-игрок команды КВН "Азия микс" Марат Джуманалиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marat_dms

Чемпион КВН 2016 года в составе команды "Азия микс" Марат Джуманалиев скончался в Киргизии на 44-м году жизни. Об этом сообщил его друг Абдурахман Муртазалиев.

"Наш большой брат Марат покинул этот мир. Он был хорошим и достойным братом. Произошёл несчастный случай", — написал он.

Киргизские СМИ отмечают, что артист умер дома, а причиной кончины стало падение — Джуманалиев получил серьёзный ушиб головы.

Кроме КВН он известен как актёр комедийного сериала "Остров", где сыграл роль пирата-отшельника. Также Джуманалиев выступал спарринг-партнёром популярных боксёров, в том числе Николая Валуева, и был телохранителем рэпера Тимати. В последние годы артист занимался благотворительностью в Киргизии. Прощание пройдёт 15 марта в мечети Бишкека.

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Как сообщал Life.ru, в январе на Украине скончался актёр команды КВН "Одесские джентльмены" Евгений Хаит. Причиной смерти стала остановка сердца.

Никита Осипов
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