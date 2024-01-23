Отец подозреваемого в убийстве игрока КВН заявил, что тот сам кидался на людей с ножом

Игрок КВН Амиран Геворкян, который погиб в результате драки на фестивале клуба в Сочи, сам бросался на участников с ножом. Такую версию представил отец подозреваемого в убийстве Артура Расулова. По его словам, сын не хотел убивать Амирана, а пытался спасти окружающих и предостеречь погибшего от падения.

Отец Артура Расулова рассказал о драке, в которой погиб игрок КВН Амиран Геворкян. Видео © t.me / SHOT

В разговоре с телеграм-каналом SHOT отец Расулова заявил, что погибший сам бросался на людей с ножом на парковке возле гостиницы. Мужчина утверждает, что во время конфликта Амиран просто упал, а "Артур пытался его поймать". Также отец подозреваемого подтвердил, что конфликт начался из-за оскорбления в сторону матери Артура. Местонахождение сына Расулов-старший назвать не смог.

Артуру Расулову грозит 15 лет колонии за убийство. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас полиция разыскивает подозреваемого для допроса.