Отец подозреваемого в убийстве игрока КВН заявил, что тот сам кидался на людей с ножом
Отец подозреваемого в убийстве игрока КВН: Геворкян сам кидался на людей с ножом
Артур Расулов, подозреваемый в убийстве игрока КВН Амирана Геворкяна. Обложка © t.me / SHOT
Игрок КВН Амиран Геворкян, который погиб в результате драки на фестивале клуба в Сочи, сам бросался на участников с ножом. Такую версию представил отец подозреваемого в убийстве Артура Расулова. По его словам, сын не хотел убивать Амирана, а пытался спасти окружающих и предостеречь погибшего от падения.
Отец Артура Расулова рассказал о драке, в которой погиб игрок КВН Амиран Геворкян. Видео © t.me / SHOT
В разговоре с телеграм-каналом SHOT отец Расулова заявил, что погибший сам бросался на людей с ножом на парковке возле гостиницы. Мужчина утверждает, что во время конфликта Амиран просто упал, а "Артур пытался его поймать". Также отец подозреваемого подтвердил, что конфликт начался из-за оскорбления в сторону матери Артура. Местонахождение сына Расулов-старший назвать не смог.
Артуру Расулову грозит 15 лет колонии за убийство. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас полиция разыскивает подозреваемого для допроса.
Ранее Лайф рассказывал, что бывшего участника команды КВН "Южная столица" 31-летнего Амирана Геворкяна убили во время фестиваля в Сочи. Он подрался с 32-летним уроженцем Дагестана Артуром Расуловым. У избитого кавээнщика зафиксировали перелом свода и основания черепа, ушибы и открытую черепно-мозговую травму. После драки юморист впал в кому. Спустя несколько дней он скончался.