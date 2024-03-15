Самая маленькая девушка России впервые проголосовала на выборах президента

В Курской области самая маленькая девушка России впервые приняла участие в выборах президента. Полина Скорик поставила отметку в бюллетене на избирательном участке в приграничном районе — в посёлке Глушково, сообщили в пресс-службе районной администрации.

В Курской области Полина Скорик проголосовала на выборах президента России. Видео © Telegram / Первый по Курску

"Я за будущее России. Я сделала свой выбор!" — указала Скорик.