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15 марта, 15:39

Самая маленькая девушка России впервые проголосовала на выборах президента

Самая маленькая девушка России проголосовала на выборах президента под Курском

Самая маленькая девушка России Полина Скорик. Обложка © Telegram / Первый по Курску

Самая маленькая девушка России Полина Скорик. Обложка © Telegram / Первый по Курску

В Курской области самая маленькая девушка России впервые приняла участие в выборах президента. Полина Скорик поставила отметку в бюллетене на избирательном участке в приграничном районе — в посёлке Глушково, сообщили в пресс-службе районной администрации.

В Курской области Полина Скорик проголосовала на выборах президента России. Видео © Telegram / Первый по Курску

"Я за будущее России. Я сделала свой выбор!" — указала Скорик.

Девушка родилась в Глушковском районе Курской области, её рост всего 80 сантиметров. У Скорик редкое заболевание — аноксетическая дисплазия. Девушку часто называют "курской Дюймовочкой". В прошлом году она окончила школу.

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Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики. Между тем явка на выборы превысила 25%.

Дарья Нарыкова
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