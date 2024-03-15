Самая маленькая девушка России впервые проголосовала на выборах президента
Самая маленькая девушка России проголосовала на выборах президента под Курском
Самая маленькая девушка России Полина Скорик. Обложка © Telegram / Первый по Курску
В Курской области самая маленькая девушка России впервые приняла участие в выборах президента. Полина Скорик поставила отметку в бюллетене на избирательном участке в приграничном районе — в посёлке Глушково, сообщили в пресс-службе районной администрации.
В Курской области Полина Скорик проголосовала на выборах президента России. Видео © Telegram / Первый по Курску
"Я за будущее России. Я сделала свой выбор!" — указала Скорик.
Девушка родилась в Глушковском районе Курской области, её рост всего 80 сантиметров. У Скорик редкое заболевание — аноксетическая дисплазия. Девушку часто называют "курской Дюймовочкой". В прошлом году она окончила школу.
Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики. Между тем явка на выборы превысила 25%.