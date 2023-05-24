Самая маленькая девочка в России ростом 80 сантиметров окончила школу
Самая маленькая девочка в России Полина Скорик окончила школу в Курской области
Самая маленькая девочка в России Полина Скорик окончила школу в Курской области. Рост выпускницы составляет всего 80 сантиметров. Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.
Полина Скорик. Кадр из видео © ГТРК "Курск"
"Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области", — сообщили в министерстве.
Во время обучения в школе маленькая ученица не испытывала особых трудностей, за её классом закрепили кабинет. Директор школы рассказал, что ей всегда помогали её одноклассники.
У девушки аноксетическая дисплазия. Это редкое заболевание, случай Полины — единственный в России. Далее она намерена заочно обучаться по направлению "Менеджмент". Ранее девушка снималась в эпизодической роли сериала "Доктор Рихтер", после чего заинтересовалась театральным направлением. Полина планирует дополнительно обучаться в театральных кружках.
Ранее Лайф писал о том, что к ученице одной из школ Уфы на урок, предшествующий последнему звонку, пришёл отец, который вернулся домой из зоны СВО после ранения.
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