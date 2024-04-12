Кинолог объяснил, почему дружелюбная собака — это не всегда хорошо

Хозяева чаще всего предпочитают дружелюбных собак, потому что открытый питомец всегда ласков и активен. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что это не всегда хорошо, ведь, будучи "добряком", есть риск столкнуться с проблемами в коммуникациях как с другими животными, так и с людьми. Собаки такого типа нуждаются в коррекции поведения, считает эксперт.

"Кроме того, слишком общительные собаки могут приставать к незнакомым людям, некоторые из которых не любят животных или боятся их. Это может вызвать недоброжелательное отношение к вашему питомцу", — добавил специалист в диалоге с РИАМО.

Настойчивость таких питомцев может вызвать негодование у прохожих, ведь с целью поиграть собака может и запрыгнуть на человека. Имея таких открытых псов, нужно быть готовым к их перевоспитанию, потому что чрезмерная активность собаки может сыграть с хозяином злую шутку. Эксперт настоятельно рекомендует поощрять животное за спокойные реакции, не вестись у него на поводу, а при контакте с сородичами спрашивать разрешение владельца.