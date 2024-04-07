Учёные выяснили, что сон вместе с собакой приводит к развитию бессонницы

Британские учёные из Тринити-колледжа при Кембриджском университете выяснили, что у людей, которые спят в постели или одной комнате со своими собаками, ухудшается качество сна. Результаты опроса опубликованы в издании Scientific Reports. В ходе исследования было опрошено более полутора тысяч взрослых добровольцев, половина из которых сообщили о совместном сне с домашними животными, то есть питомцы как минимум половину ночи проводили в комнате со своим хозяином.

Опрос показал, что около 93% участников эксперимента, которые спят вместе с домашними животными, считали, что они вообще не влияют на их сон либо оказывают положительное воздействие. При этом показатели сна у них оказались хуже, чем у тех, кто не имеет собак. А вот присутствие кошки не оказывало заметного влияния на качество сна. По словам учёных, из-за того что большую часть ночи собаки ведут себя беспокойно, их хозяин может спать поверхностно и даже просыпаться в течение ночи.