Собаки больных ПТСР оказались способны предупреждать приступы по запахам

Служебные собаки, работающие с больными посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), способны распознавать начало приступов по дыханию владельцев. Это выяснили учёные из Канады, результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Allergy. Ранее они реагировали лишь на видимые и физические признаки.

В исследовании приняли участие 26 человек – доноров запахов и 25 собак. Впрочем, только две из них смогли научиться выявлять запахи. Роль таких питомцев заключается в том, что они прерывают приступы, и поэтому способность реагировать на большее число маркеров ПТСР делает их помощь ещё более ценной.

Результаты экспериментов с собаками, прошедшими обучение, также были связаны с самооценками эмоций участников, из-за чего учёные предполагают, что животные реагируют на гормоны стресса. Подчёркивается, что открытие канадских учёных важно для дальнейшего обучения служебных собак и особенно раннего предупреждения приступов ПТСР.