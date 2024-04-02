Собаководам назвали эффективные способы защиты "хвостиков" от клещей

В тёплое время года активизируются клещи. Сами по себе эти кровососущие не страшны, а вот их укус может стать причиной развития смертельно опасных заболеваний. К тому же четвероногие могут приносить клещей на себе, а те — перескакивать на хозяев питомцев. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Самыми эффективными способами защиты для собак являются капли на холку и специальные таблетки. Но не стоит забывать, что сейчас могут возникнуть проблемы с поиском зарубежных препаратов.