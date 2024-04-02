Собаководам назвали эффективные способы защиты "хвостиков" от клещей
Ветеринар Шеляков: Защитить собаку от клещей могут капли и специальные таблетки
Защитить собаку от клещей могут капли и специальные таблетки. Обложка © Life.ru
В тёплое время года активизируются клещи. Сами по себе эти кровососущие не страшны, а вот их укус может стать причиной развития смертельно опасных заболеваний. К тому же четвероногие могут приносить клещей на себе, а те — перескакивать на хозяев питомцев. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Самыми эффективными способами защиты для собак являются капли на холку и специальные таблетки. Но не стоит забывать, что сейчас могут возникнуть проблемы с поиском зарубежных препаратов.
"Достаточно эффективным способом защиты собак от клещей являются капли на холку. Надо только не забывать, что они действуют всего месяц, не забывать их правильно капать: наносить несколько точек на грязную шерсть. Ну и самым эффективным способом защиты являются таблетки от клещей. Самый дорогой, но самый эффективный", — объяснил эксперт NEWS.ru.
По его словам, к неэффективным способам защиты собак от клещей можно отнести распылители и ошейник. Единственный плюс в спреях — это то, что они начинают действовать сразу. То есть распылили — и тут же можно выходить гулять на улицу.
Ранее кинолог рассказал о смертельных заболеваниях, которые можно подхватить от собак. Человек может заразиться от питомца опасными болезнями, равно как и передать что-то ему. Именно поэтому собаководы должны внимательно следить за соблюдением гигиены.