Не заводите собак этих четырёх пород, ведь их существование — сплошные страдания

Любовь к животным — это замечательно! Но к выбору питомца стоит подходить осмысленно. Сегодня мы расскажем о четырёх породах собак, которые, к сожалению, часто страдают из-за своих физиологических особенностей, даже если их окружают любовь и забота. Подумайте дважды, прежде чем заводить питомца из этого списка.

Мопсы: как они вообще выживают?

Здоровье пород собак: проблемы, о которых нужно знать. Фото © Unsplash

Мопсы, безусловно, одни из самых милых существ на планете. Однако за этой симпатичностью скрывается множество проблем со здоровьем. У бедняг часто фиксируют ожирение, они страдают аллергией. Прогулки в холод или жару для мопсов — настоящее испытание. Зимой они быстро замерзают, а летом могут получить тепловой удар. Проблемы с глазами, такие как глаукома или катаракта, также не редкость… Как и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Пудели: элегантность с подводными камнями

Четыре породы собак, которым тяжело быть здоровым даже в любящем доме. Фото © Unsplash

Пудели славятся своей умной и элегантной внешностью. Но красота эта достаётся высокой ценой. Из-за вислоухости собаки этой породы склонны к отитам, а из-за неправильного питания могут появиться зубной камень и проблемы с зубами. Заворот век, двойные ресницы, атрофия сетчатки — список проблем со здоровьем у пуделей можно продолжать долго. Кроме того, у этих псов часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет.

Шпицы: пушистые и проблемные

Породы собак и их скрытые проблемы: взгляд ветеринаров. Фото © Freepik

Эти пушистые комочки радости нуждаются в тщательном уходе. Шерсть шпица притягивает грязь и пыль, особенно летом. И хотя они постоянно линяют, стричь их нельзя — это может привести к облысению. Кроме того, собаки породы шпиц подвержены гипогликемии и различным желудочно-кишечным заболеваниям, таким как гастрит или язва желудка.

Французские бульдоги: милые, но уязвимые

Как выбрать здоровую породу собаки: избегаем распространённых ошибок. Фото © Freepik

Французские бульдоги — порода, завоевавшая сердца людей по всему миру своей неотразимой внешностью и дружелюбным характером. Но их здоровье заставляет владельцев беспокоиться. Остеохондроз, аллергия на пищу — это для "французов" база. Любая хромота любимца — и сразу идём к ветеринару, а то последствия могут быть фатальными.

Любить собак — это не только радоваться их компании, но и бережно заботиться об их здоровье. Просматривая породы четвероногих друзей, важно помнить не только о радости, которую питомец принесёт, но и об ответственности, какую мы берём на себя, становясь их владельцами.