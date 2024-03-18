Turkish Airlines изменила условия полётов для россиян после череды скандалов
Авиакомпания Turkish Airlines после ряда скандалов со снятием российских туристов и граждан других стран с рейсов в Южную Америку сократила список обоснований для отказа в перелёте. Спорные пункты пропали из условий на сайте авиаперевозчика.
Подкорректированы правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, летящих в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Среди условий допуска к рейсам больше нет требования иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. То же касается и отсутствия багажа и подходящих для заявленной цели поездки документов.
Ранее Life.ru писал, что россиян стали массово снимать с рейсов Turkish Airlines в Аргентину. С данной проблемой с начала марта сталкиваются граждане РФ, вылетающие из Стамбула. Туда они добираются без проблем и тоже на самолётах национального турецкого перевозчика. Однако при посадке на воздушное судно, следующее в Аргентину, представители Turkish Airlines под разными предлогами не пускают пассажиров на борт. Позже Turkish Airlines объяснила причину недопуска россиян.
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