Turkish Airlines изменила условия полётов для россиян после череды скандалов

Авиакомпания Turkish Airlines после ряда скандалов со снятием российских туристов и граждан других стран с рейсов в Южную Америку сократила список обоснований для отказа в перелёте. Спорные пункты пропали из условий на сайте авиаперевозчика.

Подкорректированы правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, летящих в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Среди условий допуска к рейсам больше нет требования иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. То же касается и отсутствия багажа и подходящих для заявленной цели поездки документов.