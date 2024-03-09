Названа причина массового недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Аргентину

Россиянам, вылетающим из Стамбула в Аргентину, требуются билет в обе стороны и бронь на отель. Об этом Life.ru сообщили в агентстве "Михайлов и партнёры", представляющем интересы авиакомпании Turkish Airlines, сотрудники которой массово не пускают граждан РФ на воздушные суда, направляющиеся в южноамериканскую страну.

"Авиакомпания Turkish Airlines следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым у туристов, прибывающих в страну, должен быть билет в обе стороны, а также бронь на отель на весь период проживания", — отметили в Turkish Airlines.