Названа причина массового недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Аргентину
Turkish Airlines: На рейс в Аргентину нужны билет в обе стороны и бронь на отель
Россиянам, вылетающим из Стамбула в Аргентину, требуются билет в обе стороны и бронь на отель. Об этом Life.ru сообщили в агентстве "Михайлов и партнёры", представляющем интересы авиакомпании Turkish Airlines, сотрудники которой массово не пускают граждан РФ на воздушные суда, направляющиеся в южноамериканскую страну.
"Авиакомпания Turkish Airlines следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым у туристов, прибывающих в страну, должен быть билет в обе стороны, а также бронь на отель на весь период проживания", — отметили в Turkish Airlines.
Ранее Life.ru писал, что россиян стали массово снимать с рейсов Turkish Airlines в Аргентину. С данной проблемой с начала марта сталкиваются граждане РФ, вылетающие из Стамбула. Туда они добираются без проблем и тоже на самолётах национального турецкого перевозчика. Однако при посадке на воздушное судно, следующее в Аргентину, представители Turkish Airlines под разными предлогами не пускают пассажиров на борт.
ТАСС / Zuma