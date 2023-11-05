Москвич потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

Больше полумиллиона рублей житель российской столицы потерял из-за компании Turkish Airlines, которая отменила рейс из Москвы в Стамбул. Авиаперевозчик деньги возвращать не стал.

Вместе с женой Артур запланировал большое путешествие по Мексике, за восемь месяцев забронировал все отели. Добраться супруги планировали на стыковочном рейсе из Стамбула 4 ноября, который в итоге не состоялся.

"Рейс из Внуково в Стамбул [отменили], там у меня был стыковочный рейс в Мехико. Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные. Два перелёта, и оба я покупал через агрегатора в России, и они билеты не возвращают. Половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги", — рассказал Артур MSK1.RU.

Он добавил, что билеты покупал в начале года. В течение этого времени, по словам Артура, стыковочные рейсы меняли восемь раз.