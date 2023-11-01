Сбой парализовал аэропорт Стамбула, все рейсы отменены

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене всех вылетов из Стамбула в период с 19:00 до 22:00 по причине сегодняшних технических сбоев в системе бронирования билетов. Об этом сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн.

"Наши соответствующие подразделения продолжают работу по устранению сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", — уточнил он в Х (Twitter).

Чуть позже Устюн добавил, что не будут совершаться все рейсы из аэропорта Стамбула в период с 19:00 до 22:00 по местному времени.