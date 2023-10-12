Израильская авиакомпания впервые более чем за 40 лет выполнит рейсы в Шаббат
Times of Israel: El Al впервые с 1982 года выполнит авиарейсы в субботу
Израильская авиакомпания El Al ("Эль аль") впервые с 1982 года выполнит рейсы в субботу, священный день отдыха для иудеев, чтобы вернуть домой резервистов, которые были срочно призваны на службу в ЦАХАЛ. Об этом пишет местная газета Times of Israel со ссылкой на авиакомпанию.
"Авиакомпания "Эль аль" объявила, что впервые с 1982 года она выполнит рейсы в субботу, в еврейский Шаббат, чтобы вернуть израильтян, призванных в срочный военный резерв, а также сотрудников служб безопасности и спасателей, застрявших за границей", — говорится в сообщении.
По данным газеты, авиаперевозчик 14 октября планирует выполнить рейсы из Нью-Йорка и Бангкока на двух Boeing 787. При этом стоимость перелётов на себя взяли "Эль аль" и крупные американские финансовые учреждения.
Как уже рассказывал Лайф, рано утром 7 октября сектор Газа осуществил массированный ракетный удар по Израилю. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Еврейское государство официально перешло в состояние войны. По данным власти, в страну проникли тысячи бойцов ХАМАС.
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