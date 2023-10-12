Израильская авиакомпания впервые более чем за 40 лет выполнит рейсы в Шаббат

Израильская авиакомпания El Al ("Эль аль") впервые с 1982 года выполнит рейсы в субботу, священный день отдыха для иудеев, чтобы вернуть домой резервистов, которые были срочно призваны на службу в ЦАХАЛ. Об этом пишет местная газета Times of Israel со ссылкой на авиакомпанию.

"Авиакомпания "Эль аль" объявила, что впервые с 1982 года она выполнит рейсы в субботу, в еврейский Шаббат, чтобы вернуть израильтян, призванных в срочный военный резерв, а также сотрудников служб безопасности и спасателей, застрявших за границей", — говорится в сообщении.