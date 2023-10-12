Министр обороны Израиля Галант заявил, что в страну проникли тысячи бойцов ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в ходе брифинга с министрами обороны стран НАТО о проникновении в страну тысяч бойцов ХАМАС. Об этом сообщили в Минобороны еврейского государства.

"Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, запуская при этом тысячи ракет", — сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, он лично посетил атакованные приграничные районы. Галант показал коллегам не подвергавшиеся цензуре кадры с места событий, отметив, что подобного не происходило с еврейским народом с 1945 года: более ста похищенных, более тысячи убитых, более трёх тысяч пострадавших, более пяти тысяч выпущенных ракет, причём счёт всё время увеличивается.

Министр подчеркнул, что Израиль готов полностью уничтожить ХАМАС, назвав происходящее войной за будущее еврейского народа. По его словам, война будет долгой и сложной, но окончится победой.