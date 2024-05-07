"Опасность сохраняется": Россиян призвали остерегаться клещей даже в холода
Минэкологии МО предупредило об опасности клещей даже в период похолодания
Аномальное похолодание, накрывшее Подмосковье в начале мая, — не повод перестать бояться клещей, предупредили в Министерстве экологии и природопользования области. Насекомые станут менее активными, но они всё ещё представляют угрозу.
По данным ведомства, обычно при низких температурах кровососущие впадают в спячку. Однако столбики термометров в регионе упали не настолько сильно, чтобы членистоногие оказались в анабиозе.
"Так как клещи не уходят в спячку, опасность подцепить их даже в такую погоду всё равно сохраняется. А вновь они активизируются при температуре воздуха от пяти градусов и выше", — рассказали интернет-изданию Regions в министерстве.
Лучшим средством для защиты от клещей являются распыляемые на одежду репелленты, советовал Life.ru ранее. А если уж насекомое пробралось под кожу, его ни в коем случае нельзя извлекать с помощью масла.
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