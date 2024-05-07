"Опасность сохраняется": Россиян призвали остерегаться клещей даже в холода

Аномальное похолодание, накрывшее Подмосковье в начале мая, — не повод перестать бояться клещей, предупредили в Министерстве экологии и природопользования области. Насекомые станут менее активными, но они всё ещё представляют угрозу.

По данным ведомства, обычно при низких температурах кровососущие впадают в спячку. Однако столбики термометров в регионе упали не настолько сильно, чтобы членистоногие оказались в анабиозе.