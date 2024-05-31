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Регион
31 мая, 19:27

Риск высокий: Врач предупредил о распространении в России "клещей-монстров" из Европы

Врач Осипов назвал большим риск появления в Подмосковье клещей рода Hyalomma

В ряде европейских стран зафиксировали распространение самого опасного вида клещей, которые переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку. "Монстры" атаковали Испанию, Италию, Великобританию, ФРГ и Швецию. По словам заслуженного врача России Андрея Осипова, паукообразные могут появиться и в Московской области, риск достаточно высокий.

"Первые случаи конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила были в России в Волгоградской и Астраханской областях ещё в 1998 году. Там были такие комары, и у нас в Домодедовской больнице были примеры заражения. Поэтому шанс достаточно высокий", — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.

Как отметил эксперт, укус может привести к клещевому тифу, геморрагической лихорадке и самому опасному — энцефалиту.

Пенсионерка умерла от укуса клеща в Свердловской области
Пенсионерка умерла от укуса клеща в Свердловской области

"Такие заболевания, как конго-крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Западного Нила можно встретить на любой территории — не только в южных регионах Российской Федерации. И в Домодедовской больнице такие пациенты проходили лечение", — уточнил врач.

Ранее Life.ru писал, что в Европе фиксируется огромное число опасных "клещей-монстров" подвида Hyalomma. Они попали на континент из южных широт благодаря кроликам.

Обложка ©

Freepik / erik-karits-2093459

Никита Осипов
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