Риск высокий: Врач предупредил о распространении в России "клещей-монстров" из Европы

В ряде европейских стран зафиксировали распространение самого опасного вида клещей, которые переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку. "Монстры" атаковали Испанию, Италию, Великобританию, ФРГ и Швецию. По словам заслуженного врача России Андрея Осипова, паукообразные могут появиться и в Московской области, риск достаточно высокий.

"Первые случаи конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила были в России в Волгоградской и Астраханской областях ещё в 1998 году. Там были такие комары, и у нас в Домодедовской больнице были примеры заражения. Поэтому шанс достаточно высокий", — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.

Как отметил эксперт, укус может привести к клещевому тифу, геморрагической лихорадке и самому опасному — энцефалиту.

"Такие заболевания, как конго-крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Западного Нила можно встретить на любой территории — не только в южных регионах Российской Федерации. И в Домодедовской больнице такие пациенты проходили лечение", — уточнил врач.