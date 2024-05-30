Смертельно опасные "клещи-монстры" атаковали Европу Sun: Смертельные клещи рода Hyalomma попали в Европу из Азии и Африки 30 мая, 12:17 В Европе появились странные клещи. Обложка © freepik / efe_madrid

В Европе фиксируется огромное число опасных "клещей-монстров" подвида Hyalomma, которые попали на континент из южных широт благодаря кроликам. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на исследования учёных.

"Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — отмечается в публикации.

Агрессивные клещи больших размеров традиционно обитали в Африке и Азии, а вот в европейских странах их присутствие не наблюдалось. Однако в последние годы специалисты заметили всплеск популяции кровососущих. Как предполагается, насекомые попали в Европу благодаря диким животным, а также кроликам.

Сейчас "клещи-гиганты" наблюдаются в Испании, Италии и на Балеарских островах. Кроме того, их находят в Британии, Португалии, на Мальте, а недавно на смертельных паразитов пожаловались немцы и шведы.

Ранее биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Марина Комбарова заявила, что при холодных температурах, облачности и повышенной влажности паразиты, в том числе клещи, стараются как можно быстрее напитаться, отложить яйца и скрыться до подходящего момента. Паразиты от природы не видят, не чувствуют запахи, но реагируют на тепло человека. Поэтому эти насекомые выжидают туристов вдоль тропинок, разместившись на травинках или листьях.

Авторы Татьяна Миссуми