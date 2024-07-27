Пожилой дачник из Приморья вырастил на участке богатый урожай запрещёнки

Житель Приморского края вырастил у себя на участке свыше тысячи кустов конопли. Как сообщает SHOT, "плантацию" он разбил во дворе собственного дома в селе Вадимовка.

Более 1070 кустов растений рода Cannabis обнаружили полицейские, которые после осмотра выяснили, что 63-летний местный житель тщательно за ними ухаживал. Теперь в отношении дачника возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Для каких целей он посадил растения, предстоит выяснить следователям.