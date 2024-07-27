Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 02:10

Пожилой дачник из Приморья вырастил на участке богатый урожай запрещёнки

Пожилой дачник из Приморья вырастил у себя во дворе свыше тысячи кустов конопли

Дачник из Приморского края вырастил более 1000 кустов конопли. Обложка © SHOT

Дачник из Приморского края вырастил более 1000 кустов конопли. Обложка © SHOT

Житель Приморского края вырастил у себя на участке свыше тысячи кустов конопли. Как сообщает SHOT, "плантацию" он разбил во дворе собственного дома в селе Вадимовка.

Более 1070 кустов растений рода Cannabis обнаружили полицейские, которые после осмотра выяснили, что 63-летний местный житель тщательно за ними ухаживал. Теперь в отношении дачника возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Для каких целей он посадил растения, предстоит выяснить следователям.

В Госдуме ужесточили законы о пропаганде наркотиков
В Госдуме ужесточили законы о пропаганде наркотиков

Тем временем в Москве полицейские задержали иностранца, хранившего в багажнике своего авто около 4,5 килограмма героина. Оказалось, что распространением наркотиков занимались в одном из столичных автосервисов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров