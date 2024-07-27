Пожилой дачник из Приморья вырастил на участке богатый урожай запрещёнки
Пожилой дачник из Приморья вырастил у себя во дворе свыше тысячи кустов конопли
Дачник из Приморского края вырастил более 1000 кустов конопли. Обложка © SHOT
Житель Приморского края вырастил у себя на участке свыше тысячи кустов конопли. Как сообщает SHOT, "плантацию" он разбил во дворе собственного дома в селе Вадимовка.
Более 1070 кустов растений рода Cannabis обнаружили полицейские, которые после осмотра выяснили, что 63-летний местный житель тщательно за ними ухаживал. Теперь в отношении дачника возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Для каких целей он посадил растения, предстоит выяснить следователям.
Тем временем в Москве полицейские задержали иностранца, хранившего в багажнике своего авто около 4,5 килограмма героина. Оказалось, что распространением наркотиков занимались в одном из столичных автосервисов.