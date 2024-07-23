В Госдуме ужесточили законы о пропаганде наркотиков

В Госдуме приняли закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в Интернете для граждан, которые уже привлекались за подобные нарушения. Теперь за повторное преступление можно получить до двух лет лишения свободы.

Кроме того, депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает пропаганду психотропных веществ, в том числе в СМИ, Интернете, литературе и кино.

Под действие закона не попадает литература и другое искусство, где демонстрация таких веществ объясняется неотъемлемой частью художественного замысла автора. При этом в произведении не должна демонстрироваться допустимость, привлекательность употребления или информация о способах покупки и других незаконных действиях в отношении наркотических веществ.