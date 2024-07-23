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23 июля, 11:10

В Госдуме ужесточили законы о пропаганде наркотиков

ГД ввела наказание до 2 лет лишения свободы за повторную пропаганду наркотиков

В Госдуме приняли закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в Интернете для граждан, которые уже привлекались за подобные нарушения. Теперь за повторное преступление можно получить до двух лет лишения свободы.

Кроме того, депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает пропаганду психотропных веществ, в том числе в СМИ, Интернете, литературе и кино.

Под действие закона не попадает литература и другое искусство, где демонстрация таких веществ объясняется неотъемлемой частью художественного замысла автора. При этом в произведении не должна демонстрироваться допустимость, привлекательность употребления или информация о способах покупки и других незаконных действиях в отношении наркотических веществ.

Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до 600 тысяч за пропаганду наркотиков
Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до 600 тысяч за пропаганду наркотиков

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что многие произведения русской литературы имеют сцены с упоминанием алкоголя, табака и наркотиков. Однако, по мнению политика, классики не продвигали, а "бичевали" подобные пороки. Парламентарий усомнился в действенности "искусственного вымарывания" таких эпизодов, отметив, что молодое поколение и так может получить информацию о пагубных привычках.

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Life.ru

Александра Мышляева
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