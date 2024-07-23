В Госдуме ужесточили законы о пропаганде наркотиков
ГД ввела наказание до 2 лет лишения свободы за повторную пропаганду наркотиков
В Госдуме приняли закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в Интернете для граждан, которые уже привлекались за подобные нарушения. Теперь за повторное преступление можно получить до двух лет лишения свободы.
Кроме того, депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает пропаганду психотропных веществ, в том числе в СМИ, Интернете, литературе и кино.
Под действие закона не попадает литература и другое искусство, где демонстрация таких веществ объясняется неотъемлемой частью художественного замысла автора. При этом в произведении не должна демонстрироваться допустимость, привлекательность употребления или информация о способах покупки и других незаконных действиях в отношении наркотических веществ.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что многие произведения русской литературы имеют сцены с упоминанием алкоголя, табака и наркотиков. Однако, по мнению политика, классики не продвигали, а "бичевали" подобные пороки. Парламентарий усомнился в действенности "искусственного вымарывания" таких эпизодов, отметив, что молодое поколение и так может получить информацию о пагубных привычках.
Life.ru